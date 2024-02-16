Ahlatcı Çorum FK Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta taktik çalışmada futbolculara Sakarya maçının oyun taktiğini yaptırdı ve bu çalışma sırasında sık sık oyunu durdurarak futbolculardan yapmaları gerekenleri gösterdi.

Kırmızı siyahlı takımın tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz dışında tüm futbolcular katıldılar.

Hafif sakatlıkları bulunan Thomas, Zargo Toure ve Ferhat dün takımla birlikte çalışmaya katıldılar.

Isınma hareketlerinin ardından önce yarı sahada sonra tam sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta hafta başından buyana etüd ettikleri Sakaryaspor oyun taktiği üzerinde özel önlemler aldı.

Bu çalışmada Özbalta ve ekibi çalışma boyunca futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulunarak topa sahip olmaları konusunda çok dikkatli olmalarını istediler.

Ahlatcı Çorum FK bugün saat 14.30’da yapacağı antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve açıklanacak kadro yarın sabah kahvaltının ardından Sakarya’ya hareket edecek.