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Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor maçında üç puanla birlikte iki futbolcusunu da kaybetti.

Kırmızı Siyahlı takımda maçın ilk dakikasında sakatlanan kaleci Ali Türkan’ın devreyi, Ahmet İlhan Özek’in ise iki aydan fazla takımdan ayrı kalacaklar.

Kocaelispor maçının henüz 2. dakikasında bir kurtarış sonrasında sakatlanan ve oyundan çıkan kaleci Ali Türkan’ın yapılan tetkikler sonucunda sağ arka adelesinde yırtık olduğu tesbit edildi. Ali Türkan’ın bu sakatlığı nedeni ile devreyi kapattığı öğrenildi.

Maçın son bölümünde oyuna girdikten sonra topsuz alanda sakatlanarak yerde kalan ve sedye ile oyun alanından çıkan Ahmet İlhan Özek’in ise ön üst adalede yıntık tesbit edildi.

Aynı sakatlığı daha öncede yaşayan Ahmet İlhan Özek’in bu sakatlığı nedeni ile 2 ayı aşkın süre takımdan ayrı kalacağı belirtildi.

İki futbolcunun son durumu ise hafta içinde yapılacak tetkikler sonucunda kesinlik kazanacak.