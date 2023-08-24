Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü ligin üçüncü maçında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çift kale ile sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takımın Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde saat 18.30’da tesis sahasında yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Yeni transfer Kerem Kalafat ilk kez yeni takımı ile antrenmana çıktı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ile devam etti.

Daha sonra önce yarı sahada sonra tam sahada taktik çift kale maç yaptıran Teknik Direktör Tahsin Tam Göztepe maçının oyun taktiğini sahada uygulatmaya çalıştı.

Bu çalışma sırasında sık sık oyunu durdurarak futbolculara uyarılarda bulunan Tahsin Tam çıkarken top kaptırılmaması ve rakibe boş alan bırakılmaması uyarılarını sık sık tekrarladı.

Ahlatcı Çorum FK Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve yarın İzmir’e hareket edecek.