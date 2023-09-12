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Ahlatcı Çorum FK'nın 2023-2024 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası’na kaçıncı eleme turundan itibaren katılacağı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2023-2024 sezonunun maç tarihleri ve kulüplerin turlara göre katılım durumları açıklandı.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası, 17 Eylül’de ön eleme turu maçlarıyla başlıyor.

Geçtiğimiz yıl 2.lig'de şampiyon olarak 1.lig'e yükselen Ahlatcı Çorum FK, kupaya Trabzonsor, Çaykur Rizespor, Pendikspor, Rams Başakşehir, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor, Bodrumspor, Eyüpspor, Göztepe, Kocaeli, Sakaryaspor, 1461 Trabzon, Amed Sportif, Anagold Erzincan, Ankara Demir, Ankaraspor, Bitexen Vanspor, Bucaspor, Esenler Erokspor ve İskenderun ile birlikte 4.turda başlayacak.

4.Tur eleme maçları 5-6-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.

5.Tur'da ise Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor takımları yer alacak.