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Ahlatcı Çorum FK’dan bir sponsorluk anlaşması daha. Kırmızı Siyahlı takımın şortun ön yüzü için Wish Car Rental ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Hafta sonunda kulüp toplantı salonunda yapılan imza törenine As Başkan Yılmaz Özkul, Kulüp Ceosu Abdulhamit Yıldız ile Wish Car Rental Uluslararası Reklam ve Pazarlama Departmanı temsilcisi Doğukan Servi katıldılar.

Çorum FK As Başkanı Yılmaz Özkul sponsorluk çalışmaları sonucunda anlaştıkları Wish Car Rental firması ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını belirterek verdikleri katkı nedeni ile firmaya teşekkür etti ve bu desteklerin artması dileğinde bulundu.