Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş’den payların geri alınmasına ilişkin bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, ''09.09.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş nezdinde pay başına 34,80 TL – 34,98 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 34,876 TL) toplam 150.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin 27.12.2023, 14.02.2025 ve 20.03.2025 tarihli yönetim kurulu kararlarıyla geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 40.087.714 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı yüzde 1,5418)'' ifadesine yer verildi.