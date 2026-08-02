AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum'da emniyet teşkilatına yönelik yürütülen yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahlatcı, Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi, Şehit Emre Beker Bahçelievler Mahalle Karakolu ile ilçe emniyet binalarına yönelik projelerin sürdüğünü ve yatırımların etaplar halinde tamamlandığını belirtti.

Göreve geldiği günden bu yana Çorum'un ihtiyaç duyduğu yatırımların hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ahlatcı, güvenlik alanındaki projelerin de bu çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Açıklamasında, Çorum'un dört bir yanında huzur ve güvenliği güçlendirmeye yönelik yatırımların devam ettiğini kaydeden Ahlatcı, emniyet teşkilatının daha modern fiziki imkânlara kavuşması amacıyla başlatılan projelerin planlanan şekilde ilerlediğini ifade etti.

Ahlatcı, “Şehrimizin dört bir yanında huzuru ve güvenliği en üst seviyeye çıkarmak, kahraman emniyet teşkilatımızı en modern imkânlarla donatmak için başlattığımız önemli yatırımları birer birer tamamlıyoruz. Bölgenin parlayan yıldızı olan Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezimizden, Şehit Emre Beker Bahçelievler Mahalle Karakolumuza ve ilçe emniyet binalarımıza kadar kazandırdığımız her bir eser, Çorum’un huzurlu geleceğine armağandır. Çorum her şeyin en güzeline layık; şehri için atan bu kalple, memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Ahlatcı, Çorum'a yönelik kamu yatırımlarının takipçisi olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.