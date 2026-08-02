Emekli öğretmen kadın ile memur emeklisi eşi, karşılıklı olarak Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.

Kadın, eşinin şans oyunları oynadığını, evin faturalarını ödemediğini, alacaklıların eve geldiğini ve kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Erkek ise evlilik birliğinin bozulmasına eşinin davranışlarının neden olduğunu, sürekli hakarete uğradığını ve evden kovulduğunu iddia ederek tazminat talebinde bulundu.

İLK MAHKEME KADINI AĞIR KUSURLU BULDU

Aile Mahkemesi, erkeğin şans oyunları oynadığını ve evin ihtiyaçlarını karşılamadığını tespit etti. Bunun yanında kadının da eşine "pis mırık", "salak" gibi hakaretlerde bulunduğu, eşinin ailesiyle görüşmesini engellediği, eve misafir kabul etmediği ve sürekli ev eşyalarını değiştirerek gereksiz masraf yaptığı kanaatine vardı.

Mahkeme, tarafların boşanmasına karar verirken kadını ağır kusurlu bularak erkeğe 5 bin lira maddi ve 5 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

DOSYA YARGITAY'A KADAR GİTTİ

Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi tarafları eşit kusurlu kabul etti. Dosyanın temyiz edilmesi üzerine önce Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ardından Yargıtay Hukuk Genel Kurulu devreye girdi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kadının eve misafir kabul etmemesi, eşini evden kovması, yatakları ayırması, sürekli ev eşyalarını değiştirerek masraf yapması ve eşine hakaret etmesini ağır kusur olarak değerlendirdi.

Kurul, erkeğin şans oyunları oynayıp borçlarını ödememesine rağmen boşanmaya neden olan olaylarda kadının daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

Ayrıca dosyadaki tanık ifadelerinin çelişkili olması nedeniyle erkeğe yöneltilen "eşine ve çocuklarına küfür ettiği" iddiasının kusur olarak yüklenemeyeceği belirtildi.

Bu değerlendirmeyle Yargıtay, kadının eşit kusurlu sayılamayacağına karar vererek erkek lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğini belirtti. Böylece 43 yıllık boşanma davasında son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söylemiş oldu.