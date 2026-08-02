Uğurludağ Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Geleneksel Beyoğlu Yayla ve Kültür Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şenliğe Çorum Valisi Ali Çalgan'ın yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çalgan, yayla şenliklerinin kültürel mirasın yaşatılması ile birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi açısından önemli organizasyonlar olduğunu ifade etti.

Konuşmasında yaylaların Türk kültüründeki yerine değinen Vali Çalgan, "Yaylalar Türk'ün yurdudur; edebin, adabın, büyüğe saygının, küçüğe sevginin yaşatıldığı müstesna mekânlardır. Anadolu'nun kadim kültürünü, geleneklerini ve dayanışma ruhunu yaşatan yayla şenlikleri, toplumsal birlik ve kardeşliğimizin en güzel örneklerindendir." ifadelerini kullandı.

Şenliğe katılan misafirlere teşekkür eden Çalgan, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Uğurludağ Belediyesi, Uğurludağ Kaymakamlığı ile katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür ederek, 14. Geleneksel Beyoğlu Yayla ve Kültür Şenliği'nin ilçe ve Çorum için hayırlı olmasını diledi.