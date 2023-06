FATİH AKBAŞ

Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı tarafından, ‘İş Garantili Yazılım Kursu’ temasıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında 202 genç yazılımcı finale kaldı. İlk iki etabı online sınıflarda yapılan kursun son aşamasına geçildi.

Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman basın mensupları ile bir araya gelerek yazılım kursu hakkında açıklamalarda bulundu.

Tam öğrenme modeli ile, konusunda uzman eğitmenlerden online kurulacak interaktif sınıflarda ve canlı eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitim sonunda başarılı olan genç yazılımcıların Ahlatcı Holding bünyesinde istihdam edilmeye hak kazanacaklarını belirten Kasım Kahraman, “Ahlatcı Holding olarak birçok alanda istihdam sağlamanın yanında Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfımızın 2022 Haziran ayında “500 Başarılı Gencimize İş Garantili Yazılım Kursu” temasıyla başlatmış olduğu kursun son aşamasına gelinmiştir.

KURS BTK VE HİTÜ İŞBİRLİĞİ İLE YAPILIYOR

Yalnızca kadim şehrimiz Çorum için değil, güçlü ülkemizi ve gelecek nesilleri desteklemek için elimizden geleni mutlulukla yapma heyecanıyla harekete geçerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Hitit Üniversitesi işbirliği ile başlatılan yazılım kursuna 4 bin 530 aday başvuru yapmış, bu adaylardan 3 bin 662’si seviye tespiti için yapılan ilk sınava katılmıştır.

17 Ağustos 2022 tarihinde Hitit Üniversitesi tarafından adaylara yönelik yapılan değerlendirme testi sonunda 1011 başarılı genç BTK Akademi Atölyelerinde ilk aşama online eğitim programına alınmıştır” dedi.

İLK AŞAMADA KURSİYERLERE 4 FARKLI DERSTEN 59 SAATLİK EĞİTİM VERİLDİ

İlk aşaması online yapılan kursta 280 saat eğitim alan 1011 kursiyerden 202 gencin başarılı olduğunu ifade eden Kahraman, “Online yapılan kurslarda Bilgi Teknolojilerine Giriş, Algoritma, Programlama ve Veri Yapılarına Giriş, Algoritma ve Veri Yapıları olmak üzere 4 farklı dersten oluşan 59 saatlik eğitim verilmiştir.

SINAVDA YÜZDE 80 BAŞARI ELDE EDEN KURSİYERLER BİR SONRAKİ DERSE GEÇTİ

Her bir ders bitiminde yapılan sınav sonucunda % 80’lik başarı sağlayan her aday takip eden diğer dersi almaya hak kazanmıştır. Başarılı olan adaylar, HTML5 ile Web Geliştirme, CSS, C#, Güvenli Yazılım Geliştirme, Web Uygulama Güvenliği ve Web Sızma Tekniklerine Giriş ve isimli 6 farklı dersten oluşan 221 saatlik programda yazılım teknolojilerindeki temel esas eğitimleri almışlardır.

SON AŞAMA EĞİTİMLER 17 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

280 saatlik maratonda başarılı olan 202 genç yazılımcı için son aşama eğitimler 17 Haziran 2023 tarihinde başlıyor. Kursun ilk aşamasını başarıyla bitiren 202 kursiyer 17 Haziran – 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında toplam 8 grupta 512 saatlik son aşamaya interaktif sınıflarda yüz yüze gerçekleştirilecek kurslara katılacaklardır.

KURS SONUNDA BAŞARILI OLANLAR HOLDİNG BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEYE HAK KAZANACAK

Son aşamada kursiyerler toplam 8 grupta eş zamanlı 4 grup sabah, 4 grup öğleden sonra olacak şekilde HTML5 ile Web Geliştirme, C#, Her Yönüyle SQL Server, Entity Framework Code First, Web API ile Servis Geliştirme ve ASP.NET Core MVC ile Uygulama Geliştirme konularında eğitim alacaklardır. Kurs programı sonunda her sınavdan % 80’lik başarı sağlayan her aday kursu başarıyla tamamlamış olacak ve Ahlatcı Holding bünyesinde istihdam edilmeye hak kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

FARKLI ŞEHİRLERDEN KURSİYERLER VAR

Kursa farklı şehirlerden de başvuruların olduğunun altını çizen Kahraman, “Kursa Çorum’un dışında farklı illerden ve farklı mesleklerden kursiyerler katıldı. Son aşamaya katılmaya hak kazanan kursiyerlerin 165’i Çorum’dan, 37’si ise farklı illerden. Bununla birlikte farklı mesleklerden kursiyerlerinde kursa katılmasından mutlu olduk. Grup olarak büyük projelerimiz var ve bunlarda Çorumlu gençlerinde olmasını istiyoruz” diye kaydetti.

Kursun örnek olduğunu ve benzer bir programın İstanbul’da da BTK tarafından yapılacağını dile getiren, BTK Genel Merkezi’nde yapılacak eğitimlere vakıf olarak sadece destek vereceklerini söyledi.

Basın toplantısına Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyesi Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı, Ahlatcı Holding Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Gökhan Ölmez ve Ahlatcı Holding Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yarımcısı Özkan Pala da katıldı.