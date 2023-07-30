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MURAT ÇETİN

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İl Özel İdaresi yöneticileri ile bir araya gelerek köylerin talep ve istekleri ile ilgili toplantı yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleşen toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak da köyler hakkında brifing verdi.

Köylere yapılacak yatırımlar için çözüm odaklı çalışmalar yaparak, sorunları çözeceklerini belirten Milletvekili Ahlatcı, “Yürütülen çalışmaların niteliğini daha da artırmak ve hayata geçirilecek projeleri güçlendirmek için yeni projeksiyonlar üzerine fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Toplantıda köylerde yaşayan vatandaşların tüm istek ve taleplerini masaya yatırdıklarını ifade eden Ahlatcı, "Acil yapılması gereken hizmetler tarafımıza sunuldu. Özel İdare tam kadro olarak bilgi paylaşımı yaptı ve köy sorumlularının görüşlerini istişare ettik. Amacımız, köylerimizin en iyi hizmetleri alması için gerekli çalışmaları değerlendirmek ve en iyi imkanları sağlamak adına özveriyle çalışmaktır” diye konuştu.

Çorumlunun refahı ve mutluluğu için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Ahlatcı, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için birlikte el ele vererek güzel projelere imza atacaklarını kaydetti.

Çorum'un her alanda gelişimi ve ilerlemesi için çaba göstermeye devam edeceğini aktaran Ahlatcı, daha sonra Karayolları 73. Şube Şefi Mustafa Akkaş ve DSİ İl Müdürü Murat Kabakcı ile bir araya geldi.

Çorum'u modern yollarla buluşturacaklarını söyleyen Ahlatcı, “Halkımızın güvenli ve modern yollarla ulaşımını sağlamak, su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde yönetmek için işbirliği içinde çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.