Ahlatcı Holding, Ahlatcı Metal Rafineri bünyesinde “Kuyumculuk Meslek Lisesi” açıyor.
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, sosyal medyadan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Altın Rafinerimiz bünyesinde açacağımız Kuyumculuk Meslek Lisesi için;
Her yıl 8. sınıfı bitiren 100 erkek öğrenci alınacaktır.
Öğrencilere 9, 10 ve 11. sınıflarda asgari ücretin üçte biri, 12’nci sınıfta asgari ücretin yarısı verilecektir.
Mezun olan tüm öğrenciler Ahlatcı Altın Rafinerisi’nde işe başlayacaktır.
İşe alınan öğrencilerin bedelli askerlik ücreti Ahlatcı Holding A.Ş. tarafından karşılanacaktır.
Müracaatların; https://ahlatci.com.tr/ahlatciApp/ik.aspx linki üzerinden yapılması gerekmektedir.”
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, 100 öğrenciye kuyumculuk mesleğini öğretip işe alacağı gibi, bedelli askerlik ücretlerini de karşılayacak.