AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mehmet Baykan’ın katılımıyla Çorum’da ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programı kapsamında Üçtutlar Mahallesi sakinleri ile bir araya gelindi.

Programa AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da programla ilgili yaptığı konuşmada “Vatandaşların talep ve önerileri dinlenerek, çözüm odaklı çalışmalar için harekete geçildi. Bizlere zaman ayıran, fikirleriyle gücümüze güç katan vatandaşlarımıza minnettarız” dedi.

Programın ardından AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mehmet Baykan AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Ahlatcı, toplantıda il ve ilçelere değer katacak projelerin masaya yatırıldığını belirterek, gerçekleşen ve planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı istişarelerde bulunulduğunu söyledi.

Çorum için ortak akılla üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceklerini, kentin gelişimi için sadece talepleri dinlemediklerini, aynı zamanda somut adımlar attıklarını vurgulayan Ahlatcı, şunları söyledi:

“Biz lafla değil, işle konuşuyoruz. Hamdolsun, Çorum’a kazandırdığımız Onkoloji Hastanesi, Hızlı Tren inşası, Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi, Eski Devlet Hastanesi yapımı İlim Yayma Kavşağına Çok Katlı Kavşak Projesi bu anlayışın en net göstergesidir. Her bir projemiz, milletimizin hayatını kolaylaştırmak ve şehrimize değer katmak için atılmış güçlü adımlardır.

Söz milletimizde, cevap ise bizim hizmetimizdedir. Çorum için gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye ve gönülleri kazanmaya devam edeceğiz.”