Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı Ahlatcı Otomotiv, satış ve pazarlama uzmanı alınacağını duyurdu.
Kariyer.net internet sitesinde yer alan ilana göre,
Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı Ahlatcı Otomotiv'de görevlendirilmek üzere;
- Lisans, Önlisans mezunu
- Tercihen otomobil satışı konusunda deneyimli
- İkna kabiliyeti yüksek
- Tempolu ve yoğun ilişki yönetimi gerektiren ortama uyum sağlayabilecek
- Esnek çalışma koşullarına uyum gösterebilecek
- B sınıfı sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen
- MS Office uygulamalarına hakim
- Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için)
“Satış Danışmanı” olarak çalışacak kişiler aranıyor.
İŞ TANIMI
- Araçlarla ilgilenen müşterilerimize teklif sunulması
- Araç satış sürecinin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi
- Teslimat sürecinin zamanında, marka konseptine uygun ve müşteri memnuniyetini maksimize edecek şekilde sonuçlandırılması
- Potansiyel müşteri takibi için kullanılan sistem üzerinden gerekli kayıtların açılması ve güncellenmesi
- Günlük satış ve bağlantı raporlarının hazırlanması
Editör: Fatih Battar