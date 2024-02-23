Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı Ahlatcı Otomotiv, satış ve pazarlama uzmanı alınacağını duyurdu.

Kariyer.net internet sitesinde yer alan ilana göre, 

Belediye kütüphanesinde son hazırlıklar Belediye kütüphanesinde son hazırlıklar

Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı Ahlatcı Otomotiv'de görevlendirilmek üzere;

  • Lisans, Önlisans mezunu
  • Tercihen otomobil satışı konusunda deneyimli
  • İkna kabiliyeti yüksek
  • Tempolu ve yoğun ilişki yönetimi gerektiren ortama uyum sağlayabilecek
  • Esnek çalışma koşullarına uyum gösterebilecek
  • B sınıfı sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen
  • MS Office uygulamalarına hakim
  • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için)

 “Satış Danışmanı” olarak çalışacak kişiler aranıyor.  

İŞ TANIMI

  • Araçlarla ilgilenen müşterilerimize teklif sunulması
  • Araç satış sürecinin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi
  • Teslimat sürecinin zamanında, marka konseptine uygun ve müşteri memnuniyetini maksimize edecek şekilde sonuçlandırılması
  • Potansiyel müşteri takibi için kullanılan sistem üzerinden gerekli kayıtların açılması ve güncellenmesi
  • Günlük satış ve bağlantı raporlarının hazırlanması
Editör: Fatih Battar