AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, eşi Meral Ahlatcı ile birlikte dün akşam iftarda şehit Jandarma Onbaşı Hakan Koç'un ailesine misafir oldu.

1999 yılında Erzurum'un Çat ilçesinde bölücü terör örgütü PKK ile girişilen silahlı çatışmada şehit olan merkeze bağlı Elmalı köyü nüfusun Jandarma Onbaşı Hakan Koç'un ailesi ile birlikte iftar açan Milletvekili Ahlatcı, misafirperverliğinden dolayı kendilerine teşekkür ederken, mübarek Ramazan ayını tebrik etti.

AHLATCI AİLESİ ÇAT KAPI YAPTI

Yusuf Ahlatcı ve eşi Meral Ahlatcı, iftardan sonrada bir hemşehrilerine çat kapı ziyaret yaptı.