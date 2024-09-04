AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, ilimizde metal işleme makinelerinin imalatını yapan ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan Çağıl Makine’yi ziyaret etti.

Ziyarette Çağıl Makine’nin yöneticisi Baki Çağıl ile görüşen Milletvekili Ahlatcı, firmanın sektördeki rolü ve geleceğe yönelik planları üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Ahlatcı, şunları söyledi:

Ziyaret sırasında konuşan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, şunları söyledi: “Çağıl Makina San. ve Tic. A.Ş., ilimiz ve ülkemiz için büyük önem taşıyan bir firma. Metal işleme makineleri üretimi, sanayimizin gelişimine önemli katkılarda bulunuyor. Bu firma, sanayi sektöründe sağladığı yüksek kalite ve yenilikçi üretim süreçleri ile örnek teşkil ediyor. Çağıl Makine’nin bu alandaki başarısı, hem yerel ekonomiye hem de ülke ekonomisine sağladığı katkılarla gurur verici."

Bugün burada, Çağıl Makine’nin sektördeki yenilikleri, üretim süreçleri ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgi aldık. Baki Çağıl ve ekibinin gösterdiği özveri ve çalışma azmi gerçekten takdire şayan. Bu tür firmalar, sanayi alanındaki gelişmelerin öncüsü ve ülkemizin sanayi kapasitesini artırmada büyük bir rol oynuyor. Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Çağıl Makina’nın üretim süreçleri ve sanayiye kattığı değer, ilimiz ve ülkemiz için büyük bir kazanımdır. Sanayi sektöründeki bu tür firmaların desteklenmesi, ülkemizin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Bu tür ziyaretler, sanayi alanındaki gelişmeleri takip etme ve destekleme açısından önemlidir. Bugün burada olmaktan ve bu değerli firmayla bilgi alışverişinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”