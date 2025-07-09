Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum'a dev bir yatırım daha yapacaklarını açıkladı.

Bugün Altın Rafinerisi'nde basın toplantısı düzenleyen Ahmet Ahlatcı, Çorum'a 2,3 milyar dolar değerinde, yaklaşık 2 bin kişinin çalışacağı füze ve roket yakıtlarıyla ilgili dev bir tesis kuracaklarını duyurdu.

Samsun Yolu üzerinde oluşturulacak 2. Organize Sanayi Bölgesine bu yatırımı kazandırmak istediklerini belirten Ahlatcı, "Ben memlekete aşığım. Barut fabrikası için bize yer vermediler, bizde Sungurlu'ya yaptık. Uygun görürlerse bize yer verirlerse 2.3 milyar dolarlık yatırımı Çorum'a kazandıracağız" dedi.

Ahlatcı, söz konusu fabrikanın özellik açısından Türkiye'nin ilklerinden olacağını vurgulayarak, birçok şehirden yatırım açısından teklif almalarına rağmen yatırımı Çorum'a yapmak istediklerini söyledi.