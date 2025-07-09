AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Çorum’un Demiryolu Sistemleri ve Vagon Üretimi alanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destek kapsamına alındığını duyurdu.

Milletvekili Ahlatcı, yaptığı açıklamada, “Girişimlerimiz sonucu Çorum’umuz Demiryolu Sistemleri ve Vagon Üretimi konusunda destek kapsamına alınmıştır. Raylı Sistemler İmalatı artık Yerel Yatırım Konuları Listesi’nde stratejik sektörler arasında yer alıyor. Bu gelişme, sanayimizin gücüne güç katacaktır.” dedi.

Destek kapsamına alınan kalemler arasında demiryolu ve tramvay vagonları, yük vagonu bojisi ve bağlantı ekipmanları yer alıyor.

Ayrıca, alaşımlı döküm ürünleri üretimi (çelik, krom, bi metal, bronz, pik ve sfero döküm), iş makineleri üretimi ve likit yumurta ve yumurta tozu üretiminin de desteklenen alanlar arasında bulunduğu belirtildi.

Milletvekili Ahlatcı, Çorum’un bu sektörde de parlamaya devam edeceğini belirterek, “Şimdi sıra Çorumlu sanayicilerimizde. Bu önemli karar için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)