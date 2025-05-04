AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Ayakkabıcılar Arastası’nda esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi.

Esnafın taleplerini dinleyen Milletvekili Ahlatcı, akabinde esnafa güveç ikramında bulundu.

Yemeğe AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık ve Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı da katıldı.

Her zaman esnafla bir araya gelmeye çalıştığını aktaran Ahlatcı, "Bizim için en kıymetli şey, bu samimiyet, bu gönül bağı. Çünkü biz siyaseti millet için, milletle birlikte yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de esnafımızın yanındayız; dinleyen, üreten ve çözüm getiren bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz“ dedi.

Dikici ve kunduracı esnafı da Ahlatcı’ya teşekkür etti.