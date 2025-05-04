Çorum’da 2019 yılında çalışmaları başlatılan, Şubat 2024 yılında ise inşaatına başlanan Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüs Cami inşaatı devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk çalışmalarını yerinde inceledi.

5 bin 625 metrekare yerleşim alanına sahip, 1300 kişi kapasiteli Selçuklu mimarisi ile inşa edilen cami, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde hayırseverlerin desteği ile yükseliyor.