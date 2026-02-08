Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Tesisleri Değerlendirme Standartları (SDS) kapsamında, 5–15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen değerlendirmelerin gözden geçirilmesi ve sağlık tesislerinin mevcut durumlarının ele alınması amacıyla, il ve ilçe hastanelerine yönelik Sağlık Tesisleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantılar, 04–05 Şubat tarihlerinde iki grup halinde İl Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir başkanlığında yapılan toplantılara; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı birim sorumluları ile hastanelerin başhekimleri katıldı.

Toplantılarda; Bakanlığın sağlık politikaları, güncel mevzuat düzenlemeleri, sahadan gelen geri bildirimler ve sistem paydaşlarının önerileri doğrultusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarının beklenti ve gereksinimleri ele alındı.

Değerlendirmeler kapsamında sağlık tesisleri; poliklinik, görüntüleme, laboratuvar, acil servis, ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, evde sağlık ve uzaktan sağlık hizmetleri başta olmak üzere 17 ana başlık altında analiz edildi.

Ayrıca çalışan ve hasta memnuniyeti, otelcilik hizmetleri, tıbbi cihaz ve sarf yönetimi, hastane gelir-gider dengesi ile akademik unvanlı hekimlerin hizmet planlamaları da toplantı gündeminde yer aldı.

SDS ve GÖREN (Görev–Eylem–Netice) kriterleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda sağlık tesislerinin güçlü yönleri ile geliştirilmesi gereken alanlar belirlendi. Hizmet sunum süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik planlanan çalışmalar ele alınırken, hastane yöneticilerinin talepleri değerlendirilerek çözüm önerileri paylaşıldı.

Toplantılarla, 2026 yılı itibarıyla sağlık tesislerinde etkin, güvenli, sürdürülebilir ve hasta odaklı sağlık hizmet sunumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.