AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü görevine atanan hemşehrimiz Ömer Tök’ü yeni görev yerinde ziyaret ederek, kutladı.

Ziyarette, SGK Ankara İl Müdürü hemşehrimiz Ömer Tök’e Çorum’da yürüttüğü başarılı çalışmalar için teşekkür eden Milletvekili Ahlatcı, Ankara’daki yeni görevinde başarılar diledi.

Ömer Tök’ün Çorum'da sosyal güvenlik hizmetlerinin etkin ve erişilebilir hale gelmesinde önemli katkılar sağladığını vurgulayan Ahlatcı, “Kıymetli Müdürümüze, şehrimize bugüne kadar sunduğu kıymetli hizmetler için teşekkür ediyor, Ankara’daki yeni görevinde kolaylık ve başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tök ise, nazik ziyareti için Milletvekili Ahlatcı’ya teşekkür etti.