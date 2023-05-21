FATİH BATTAR

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, “Vefa ve teşekkür programı”nda birlikte görev yaptığı teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Millet Bahçesi’ndeki İskele Park'ta düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Programda konuşan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Bugün sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu ve gururunu hissediyorum. Sizler, AK Parti teşkilatımızın en önemli unsurlarından birisiniz ve hepimiz için çok değerlisiniz. Bugün burada, sizlere minnettarlığımızı ifade etmek ve teşekkür etmek için bir araya geldik” dedi.

14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde de yine özveri ile çalışarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor bir oy ile seçeceklerini belirten Ahlatcı; “Sizler sayesinde, partimizin aldığı başarılara inanıyorum ki bir yenisini daha 28 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor bir oyla seçerek ekleyeceğiz inşallah. Bugünkü Vefa Programı'nın amacı, sizlere şükranlarımızı sunmak ve sizlerle paylaşmaktır. Sizlerin bize kattığı değer, çok büyük ve önemlidir.

Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

İl Başkanı Murat Günay da tüm teşkilat mensuplarından 28 Mayıs seçimleri için çalışmalarını istedi.

Program sonunda Yusuf Ahlatcı tüm teşkilat mensuplarıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

