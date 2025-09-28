AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum’da esnaf ve birtakım ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Ahlatcı, beraberindeki heyetle Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastane yönetiminden çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Ayrıca ziyarette hastalarda ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Ahlatcı, daha sonra esnafı ziyaret ederek, sohbet etti.

Ziyaretler sonrası açıklama yapan Ahlatcı, “Bugün Çorum’da hem sağlık kahramanlarımızla hem hastalarımızla hem de hemşehrilerimizle gönüllerimizi buluşturduk. Dayanışma, paylaşma ve kardeşlik ruhunu her platformda yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretlerde Ahlatcı’ya AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve teşkilat üyeleri eşlik etti.