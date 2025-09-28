AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi ile Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası’nın inşaatında incelemelerde bulundu.

Ziyarette Milletvekili Ahlatcı’ya Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz de eşlik etti.

İlk olarak Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası’nı ziyaret eden Ahlatcı, bittiğinde emniyet teşkilatına yakışır bir eser olacağını belirterek, “Çorum’umuza değer katan, gelişimine güç veren ve geleceğini inşa eden her eserin takipçisi olmaya; hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi güvenlik ve asayiş konusunda da Çorum’umuza yakışan, modern ve güçlü yatırımlar kazandırmayı sürdüreceğiz. Bizim tek derdimiz; daha huzurlu, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Çorum” dedi.

Daha sonra Samsun yolu üzerinde yapımı devam eden Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi inşaatına giden Ahlatcı, bu yatırımın şehrin marka değerini yükselteceğini söyledi.

Ahlatcı, toplam 8088 m² kapalı alana sahip POMEM binasında, zemin kat üzeri beş kat olarak planlanan bu büyük eser içinde 46 tip oda, 1 engelli odası, 1 VIP oda ve 9 suit oda, 650 m² açık teras, 225 m² çok amaçlı toplantı salonu, 95 m² VIP salon, kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere iki hamam, 310 m² restoran ve 270 m² mutfak gibi pek çok ünite bulunduğunu ifade etti.

POMEM’in şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Ahlatcı, “Türkiye’mizde sınırlı sayıda olan Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi, hemşehrilerimize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye’de sayılı illerde bulunan bu merkez, Çorum’umuzun marka değerini de yükseltecek. Huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı kahraman emniyet teşkilatımıza ve aziz hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet edecek bu eser; Çorum’umuza değer katan, gelişimine güç veren ve geleceğini inşa eden kalıcı bir yatırım olacaktır. Çorum’a kazandırdığımız her yatırım, hemşehrilerimizin güveni ve desteği ile bizim en büyük gururumuzdur” açıklamasında bulundu.