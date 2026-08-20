İlk şubesini Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde açan Köksallar AVM’nin ikinci şubesi Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi numara 12 adresinde Çorum halkının hizmetine girdi.

AVM’nin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Tuncay Yılmaz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AVM’nin Çorum ve mahalle halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak, işletme sahibi Cemal Köksal’a ‘besmele’ yazılı tablo hediye etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Aşgın ve protokol üyeleri AVM’yi gezerek bilgi aldı.

Açılışa vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Açılışa özel indirim ve kampanyayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar AVM’de uzun kuyruklar oluşturdu.

Köksallar AVM olarak ikinci şubelerini açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten işletme sahibi Cemal Köksal, Köksallar AVM’de; züccaciye ve plastik ürünleri, temizlik malzemeleri, elektrik ve hırdavat ürünleri ile demonte mobilya gibi birçok farklı ürün grubu yer aldığını söyledi.

‘Avize ve mobilya ürün gruplarında Çorum’da bizden ucuzu yok’ diyen Köksal, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat politikasıyla vatandaşlara hizmet vereceklerini söyledi.

Köksal, üçüncü şubelerini ise yakın zamanda Buharaevler’de açacaklarının müjdesini verdi.