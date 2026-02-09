Türkiye'nin en büyük kuyumculuk şirketlerinden Ahlatcı Kuyumculuk'un Kule Şubesi hizmete girdi.

Eğridere Çarşısı'ndaki merkez binanın ardından eski Merih Hoteli ve Talat Eczanesi'nin bulunduğu 5 katlı binayı 2022 yılında yıkarak yeni şube için kolları sıvayan Ahlatcı'nın yeni şubesi bugün itibariyle müşterilerini ağırlamaya başladı.

Saat Kulesi ve çevresindeki tarihi dokuya uygun olarak planlanan 3 katlı binanın zemin katı hizmete girerken, diğer katların da önümüzdeki aylarda tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

Ahlatcı'nın yeni bina için resmi açılış töreni düzenleyeceği gelen bilgiler arasında.

AHLATCI KUYUMCULUK HAKKINDA

Anadolu’nun bağrından yurt dışına taşan 37 yıllık bir hikâye...

1984 yılında Çorum Eğridere Çarşısı’nda henüz küçük bir kuyumcu dükkânı iken üretimde kaliteye ve güvene dayalı iş politikası sayesinde bugün Türkiye’nin en fazla altın ihraç eden şirketlerinden biri oldu.

Şirket, 1998 yılından beri Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyesi olarak yurt içi ve yurt dışı borsalarında işlem yapmakta olup 2008 yılında, Anadolu'da bir ilk olan T.C. Darphane Yetkili Özel Ayar Evi yetkisi alarak Ankara ve doğusundaki tüm illerdeki gümrük müdürlüklerine hizmet vermeye başladı.

Türkiye’deki en teknolojik altın rafinerilerinden birine sahiplik eden Ahlatcı Kuyumculuk, altın ve değerli taş piyasasına sağladığı ürünlerle, yurt içinde 6000'i aşkın kuyumcunun tedarikçisi konumunda.

Şirket şu anda Türkiye iç pazarında bilezikte yüzde 50, alyansta yüzde 30 ve spot altın piyasasında yüzde 20 gibi geniş bir pazar payına sahip .

Ahlatcı Kuyumculuk, Türkiye’nin altın üretimi ve ihracatı alanında önemli bir yere sahip.