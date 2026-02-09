Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal ve toplumsal süreci ele almak amacıyla “Türkiye Nereye Gidiyor?" konulu panel düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ile Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan’ın konuşmacı olarak katıldığı panel, Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Eğitim Sen Çorum Şubesi Örgütlenme Sekreteri Doç. Dr. Yusuf Muratoğlu’nun üstlendiği panelde ülkenin ekonomik ve toplumsal geleceği masaya yatırıldı.

Katılımın bir hayli yoğun olduğu panel, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı. Daha sonra panelin açılış konuşmasını yapan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, platform hakkında bilgi verdi.

Özdel’in ardından Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ile Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durum hakkında görüşlerini açıkladılar.