Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Çorum'un en büyük ilçesi Sungurlu oldu.

Sungurlu'nun toplam nüfusu 49 bin 79 olarak açıklandı.

Sungurlu merkez nüfusu 33 bin 373’ten 34 bin 158’e yükseldi.

Sungurlu'yu Osmancık takip etti.

Osmancık nüfusu ise 42 bin 673 oldu. Osmancık'ın nüfusu geçtiğimiz yıla göre 383 kişi azaldı.

SUNGURLU HARİÇ BÜTÜN İLÇELERİN NÜFUSU AZALDI

Sungurlu hariç diğer ilçelerin nüfuslarının hepsi azaldı.

EN KÜÇÜK BOĞAZKALE

Çorum'un en küçük ilçesi ise 3 bin 587 ile Boğazkale oldu.

İŞTE DİĞER İLÇELERİN NÜFUSLARI

Alaca 28 bin 989

Bayat 13 bin 312

Boğazkale 3 bin 587

Dodurga 5 bin 36

İskilip 28 bin 132

Kargı 15 bin 119

Laçin 4 bin 94

Mecitözü 12 bin 911

Oğuzlar 4 bin 610

Ortaköy 6 bin 491

Uğurludağ 5 bin 992