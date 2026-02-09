Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Çorum'un en büyük ilçesi Sungurlu oldu.
Sungurlu'nun toplam nüfusu 49 bin 79 olarak açıklandı.
Sungurlu merkez nüfusu 33 bin 373’ten 34 bin 158’e yükseldi.
Sungurlu'yu Osmancık takip etti.
Osmancık nüfusu ise 42 bin 673 oldu. Osmancık'ın nüfusu geçtiğimiz yıla göre 383 kişi azaldı.
SUNGURLU HARİÇ BÜTÜN İLÇELERİN NÜFUSU AZALDI
Sungurlu hariç diğer ilçelerin nüfuslarının hepsi azaldı.
EN KÜÇÜK BOĞAZKALE
Çorum'un en küçük ilçesi ise 3 bin 587 ile Boğazkale oldu.
İŞTE DİĞER İLÇELERİN NÜFUSLARI
Alaca 28 bin 989
Bayat 13 bin 312
Boğazkale 3 bin 587
Dodurga 5 bin 36
İskilip 28 bin 132
Kargı 15 bin 119
Laçin 4 bin 94
Mecitözü 12 bin 911
Oğuzlar 4 bin 610
Ortaköy 6 bin 491
Uğurludağ 5 bin 992