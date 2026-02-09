Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Çorum'un nüfusu bin 745 kişi azaldı.

İL GENELİ NÜFUS AZALDI

Geçtiğimiz yıl 521 bin 335 olan Çorum nüfusu, bu yıl 519 bin 590'a geriledi.

Türkiye'nin nüfusu ise 2025'te bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.

YENİ YATIRIMLAR VE HIZLI TREN İLE TERSİNE GÖÇ YAŞANABİLİR

Sungurlu'daki savunma sanayi yatırımları, Çorum merkezde Samsun yoluna kurulacak 2.Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılacak yeni yatırımlar, 2029 yılında hayata faaliyete geçmesi beklenen Delice-Çorum hızlı tren hattı ve ardından Çorum-Samsun hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla Çorum'un göç veren değil, göç alan iller arasında yer alması bekleniyor.