AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti Genel Merkezi tarafından Ordu ve Giresun illerinden sorumlu koordinatör milletvekili olarak görevlendirildi.

Parti teşkilatları arasında eşgüdümün sağlanması, saha çalışmalarının takibi ve teşkilatların güçlendirilmesi amacıyla yapılan görevlendirmeyle birlikte Ahlatcı, Karadeniz Bölgesi’nde de aktif sorumluluk üstlenecek.

Göreve geldiği günden bu yana teşkilatlarla kurduğu yakın diyalog, çözüm odaklı yaklaşımı ve sahadaki güçlü performansıyla dikkat çeken Yusuf Ahlatcı, yeni görevinde de partinin bölgedeki çalışmalarını koordine edecek.

Ahlatcı, yaptığı açıklamada, “Genel Merkezimizin takdiriyle Ordu ve Giresun illerimizin koordinasyon görevini üstlenmiş bulunuyorum. Her zaman olduğu gibi büyük bir gayret ve sorumluluk bilinciyle çalışacağız. Rabbim mahcup etmesin,” ifadelerine yer verdi.

Ahlatcı’nın yeni görevi, parti tabanında da memnuniyetle karşılandı.