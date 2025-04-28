Samsun'da inşaat sektörünün tanınmış isimlerinden Recep ve Name Öztel'in kızları Dilara ile kuyumculuk alanında faaliyet gösteren iş insanı Ömür ve Gülcan Aslan'ın oğulları Sefa, muhteşem bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

Gecenin onur konukları arasında Ahlatcı Holding Başkanı Ahmet Ahlatcı da yer aldı.

Sheraton Grand Otel'de yoğun katılımla gerçekleşen törende nikahı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan kıyarken, genç çiftin şahitliklerini ise Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, eski milletvekilleri Hasan Hüseyin Ceylan, Adem Yıldız, Fuat Köktaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, eski Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, eski Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, eski Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, eski Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Yeşilyurt Demir Çelik ve Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt yaptı.