Çorum İmam Hatip Lisesinden 1976 yılında mezun olan 7/C sınıfı 48 yıl sonra geçtiğimiz Ekim ayında bir araya gelmişlerdi. Mezunlar bu ay da sınıf arkadaşları olan Ahmet Ahlatcı’nın misafiri oldular.

Kadir Baysal, Mehmet Güney ve Mustafa Özdemir ’in organize ettiği buluşma Ahlatcı Metal Rafinerisinde gerçekleşti.

Uzun yıllardır görüşmeyen sınıf arkadaşları bol bol sohbet ederek hasret giderdiler ve eski günleri yad ettiler.

Buluşmada Ahmet Ahlatcı sınıf arkadaşlarına rafineriyi gezdirerek altının topraktan vatandaşla buluşmasına kadarki süreci anlattı.

Toplantıya eski Çorum Milletvekili Agah Kafkas’ın torununun rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı bildirildi.