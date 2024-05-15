Çorum B Klasman hakemi Ahmet Ecevit’e 3. lig play-off maçında görev.

Muşspor ile Sebat Gençlikspor arasındaki maçta Ahmet Ecevit dördüncü hakem olarak görev yapacak.

3. lig 4. grupta sezonu ikinci olarak bitiren Sebat Gençlikspor ile üçüncü olarak bitiren Muş 1984 Muşspor takımları grup finalinin ilk maçında bugün saat 16’da Muş Şehir Stad’ında karşılaşacaklar.

Bu kritik maçı Tekirdağ’dan A Klasman hakemi Mehmet Ali Özer yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Ankara’dan Serdar Osman Akarsu ve Antalya’dan Arif Dilmeç yapacak.

Maçta dördüncü hakem olarak ise Ahmet Ecevit görev yapacak.

Bu maçın rövanşı 20 Mayıs’ta Sebat’ta oynanacak ve kazanan takım 2. lige yükselecek.