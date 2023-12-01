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Ahlatcı Çorum FK’da sakatlığı geçen Ahmet İlhan Özek iki maç aranın ardından yeniden kadroda. Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından açıklanan Adanaspor maçı kadrosunda 21 futbolcu bulunuyor.

Ligin 12. hatasında 12 Kasım’da Kocaelispor ile oynanan maçın son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan Ahmet İlhan Özek iyi bir tedavi sonrasında yeniden takıma döndü. Tecrübeli futbolcu bugünki Adanaspor maçında forma giyebilecek.

Kırmızı Siyahlı takımda Altay maçı kadrosundan farklı olarak Sinan Kurumuş’un yerine Ahmet İlhan Özek girdi. Adanaspor maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Murat Yıldırım, Ahmet Sağat, Ali Türkkan, Hasan Hüseyin Akınay, Zorgo Toure, Adem Dağan, Michael Ologo, Berkay Değirmencioğlu, Erkan Kaş, Kerem Kalafat, Atakan Cangöç, Nalepa, Atakan Akkaynak, Geraldo, Gökhan Karadeniz, Ozan Sol, Suat Kaya, Eren Aydın, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Sağat ve Thomas Venheijdt.