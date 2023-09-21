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Yeni filmi için Çorum'da bulunan Ahmet Kural, senaryoya viral olan videodan da sahne ekledi. Ahmet Kural bu sahne için bir süre havada kaldı.

Senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir imzalı “Efsane” filminden efsane viral videoya gönderme geldi. Ahmet Kural bu sahne için şemsiyeyle birlikte dakikalarca havada kaldı.

AHMET KURAL EFSANE VİDEOYA GÖNDERME YAPTI

Yeni filmi için sete çıkan Ahmet Kural'ın sette uçtuğu video çok konuşuldu. Çorum’da sete çıkan ekip akıllardan çıkmayan bir dönem viral olan şemsiye ile uçan adam videosuna gönderme yaptı. Şemsiyeye tutunan Ahmet Kural, sebzeler ve şemsiyeyle beraber bir süre havada süzüldü.

KURAL DUBLÖR KULLANMADI

Çıkan fırtınayla beraber uçan adamlar videosu sosyal medyada viral olmuştu. Ahmet Kural da yeni filminde bu sahneye göndermede bulundu. Çekimlerde titiz bir çalışma yapılmasının ardından sahneye vinç getirilerek şemsiyeye mekanizma kuldu. Dublör kullanmayan Ahmet Kural için güvenlik önlemleri alındı.