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Namsan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı amatör spora desteğini sürdürüyor. Yeni sezon için Gülabibeyspor takımının ana sponsorluğunu üstlenen Ahmet Namlı önceki akşamda Mimar Sinan Gençlikspor takımının antrenmanını ziyaret etti.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte Mimar Sinan sahasında 1. Amatör Küme ve U 18 ligi hazırlıklarını sürdüren Mimar Sinan Gençlikspor antrenmanınını ziyaret eden Ahmet Namlı burda Kulüp Başkan Yardımcısı Hamit Gökgöz ve Teknik Direktör Hüseyin Eğer ile sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Mimar Sinan Gençlikspor Başkan Yardımcısı Hamlit Gökgöz kulüp olarak Çorum gençlerinin gelişimine ve spor alanlarında kalmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek Ahmet Namlı’ya ziyarettin dolayı teşekkür etti. Ahmet Namlı ise amatör sporun şehrin ve ülkenin geleceği adına son derece önemli olduğunu belirterek ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi ve Mimar Sinan’a yeni sezonda başanlar diledi.

Antrenman sonunda Ahmet Namlı Mimar Sinan Gençlikspor futbol takımına çiğ köfte ikramında bulundu.