Ahlatcı Çorum FK'nın Samsunspor'dan kiraladığı Ahmet Sagat, ilk yarının son maçı olan Boluspor maçından sonra takımına geri dönebilir.

FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı getirilen Samsunspor, şu anda başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 2’si yabancı toplam 15 futbolcusunu tekrar kadrosuna çağırabilir.

Bu kapsamda Ahlatcı Çorum FK'da forma giyen Ahmet Sagat'ın devre arasında takımına dönme ihtimali var.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 'kış ve yaz' transfer dönemleri dahil olmak üzere iki dönem transfer yasağı cezası alan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bu süreçte dışarıdan oyuncu transfer edemeyecek.

Kırmızı-beyazlı ekip mukavelesi Samsunspor’da olan fakat başka kulüplere kiralık yolladığı oyunculardan ise faydalanabilecek.

Sezon başından kadroda düşünülmeyen ve başka takımlara kiralan 15 futbolcu, kulüplerin anlaşması durumunda tekrardan Samsunspor’un kadrosuna dahil edilebilecek.

