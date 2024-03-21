Okullu Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Finallerinde Çorum Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ilk maçından galibiyet ile ayrılarak kupa yolunda önemli bir adım attı. Finallerin iddialı takımı Ankara TED Koleji’ni 3-1 yererek finallere galibiyet ile başladı.

İl şampiyonu olduktan sonra grup ve yarı final grup maçlarınında tüm rakiplerini yenerek namağlup olarak finallere yükselen Çorum Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ilk maçında Ankara TED Koleji Vakfı Özel Ortaokulu ile karşılaştı.

Maçın ilk seti büyük bir mücadeleye sahne oldu. Karşılıklı sayılarla geçen bu setin final bölümünde savunmada daha fazla hata yapan temsilcimiz seti 25-22 kazanan Ankara TED Koleji 1-0 öne geçti. İkinci setten itibaren ise Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu maça ağırlığı koydu.

İkinci sette oyunun üstünlüğünü ele geçirdikten sonra rakibine gücünü kabul ettiren Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu bu seti 25-19 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sette ise ilk sayıdan itibaren oyunun kontrolünü elinde bulunduran temsilcimiz bu seti 25-13 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette ise Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu rakibinin direncini ilk sayılarda kırdı ve 25-10 gibi farklı skorla seti kazanarak maçtan 3-1 galip ayrılarak final grubuna galibiyet ile başladı.

Temsilcimiz Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu grubunda ikinci maçında bugün saat 12’de Tekirdağ Nazmiye-Seyfettin Koçak Ortaokulu ile karşılaşacak. Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde çaprazda yarı finalde mücadele etmeyi garantileyecek. Sonmaçında ise yarın saat 12’de Kargı Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu ile karşılaşacak.

Bu maçlar sonunda gruplarnda ilk iki sırayı alan takımlar cumartesi günü çaprazda yarı finalde karşılaşacak kazanan takımlar şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük için mücadele edecekler.