Okul Sporları Yıldız erkekler Voleybol Türkiye Finallerinde mücadele edecek Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Sivas’a kupa için gitti.

İl birincisi olduktan sonra önce grup ardından yarı final grup maçlarını namağlup tamamlayarak Türkiye’nin en iyi sekiz takımı arasına giren Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Sivas’ta bugün başlayacak ve pazar günü sona erecek Türkiiye finallerinde kupa için mücadele edecek.

Türkiye finallerinde Çorum Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ile birlikte Hatay Koçören Cemalettin Tınaztepe, Ankara Özel Batıkent Birikin, İstanbul Bayrampaşa Mehmet Akif İnan, Tekirdağ Nazmiye-Seyfettin Koçak, Mardin Hacı Hamdiye Özdemir, Kars Kağızman Kazım Karabekir ve Ankara TED Koleji Vakfı Özel Ortaokulu takımları mücadele edecek.

Dün akşam yapılan teknik toplantıda sekiz takım dörderli iki grupa ayrılacak ve oynanacak maçlar sonunda gruplarında birinci olan iki takım Türkiye Şampiyonluğu için karşılaşacak.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Antrenör Hasan Serhat Erdoğan, Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir ve Salim Daylan, Bekir Daylan, Oğuzalp Yener, Emir Sağlam, Duran Esat Kocabaş, Enes Özsolak, Mustafa İlikman, Necip Fazıl Aykaç, Yavuz Düzgün, Ali Hacırecepoğlu’ndan oluşan kadrosu ile Türkiye finallerinden kupa ile dönmeyi hedefliyor.