Çorum ’un Osmancık ilçesinde çıkan yangında yaklaşık iki dekar ormanlık alan ile bir ev zarar gördü.

Kamil köyüne bağlı Çaylı Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Osmancık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ekipleri ile Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üç arazöz ve bir tankerle müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında, kullanılmayan ahşap ev ile yaklaşık iki dekar ormanlık alan zarar gördü.