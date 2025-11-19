Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar: Bağışıklama” konulu eğitim programı düzenlendi.

Bağışıklama, bireylerin belirli hastalıklara karşı korunmasını sağlamak amacıyla, vücudun savunma sistemini güçlendiren bir halk sağlığı uygulaması. Aşılar aracılığıyla bireylere kazandırılan bağışıklık, hem kişisel koruma sağlar hem de toplumun genel hastalık yükünü azaltarak bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınmasına katkıda bulunuyor. Bu yönüyle bağışıklama, koruyucu sağlık hizmetlerinin en temel ve en etkili unsurlarından birisi olarak dikkat çekiyor.

Bu kapsamda, aile hekimlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek ve klinik entegrasyon süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, “Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar: Bağışıklama” konulu eğitim programı düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'nda yapılan eğitim programı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Derya Yapar, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özlem Akdoğan, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emin Rençber ve Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Özgün Pehlivan tarafından dört oturum halinde gerçekleştirildi.

Eğitimlerde; bağışıklamanın önemi, ulusal aşı takvimi, bağışıklama hizmetlerinde güncel yaklaşımlar, özel risk gruplarında aşı uygulamaları, aşı reddi ile mücadele stratejileri ve klinik entegrasyon süreçleri gibi konular ele alındı. Program sonunda, aile hekimlerinin hem bilimsel hem de uygulama boyutunda güncel bilgi ve deneyimlerini artırmaları hedeflendi. Eğitimlere önümüzdeki aylarda da devam edileceği belirtildi.