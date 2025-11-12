Antalya’da bir polis memuru, tabancayla eşi ve 2 çocuğunu öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay, Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 sokaktaki 2 katlı bir evde meydana geldi.
Edinilen ilk bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen polis memuru, evde eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek öldürdü. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Adrese gelen ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, cinayet zanlısı gözaltına alındı.
Muhabir: İhlas Haber Ajansı