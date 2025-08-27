Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, yaptığı açıklamada, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sürecinin sorunlarla devam ettiğini belirtti.

Norm güncellemeler tam olarak yapılmadan devam eden sürecin daha sonra tekrar norm fazlasına çıkmaya neden olacağını kaydeden Fatih Okumuş, “En önemli sorun ise yıllarca il dışında ve ilçelerde görev yapıp eş durumu ile merkeze gelen öğretmenlerimiz yeniden ilçelere gönderilecek. Milli Eğitim Bakanlığının resen atama hususunu yeniden ele alması gerekmektedir. Aksi halde yaşanacak olumsuzluklar bir çok mağduriyet oluşturacaktır. Aile yılında aileleri birbirinden ayıracak olan resen atamaları kabul etmiyoruz. Yaşanması muhtemel mağduriyetler için üyelerimizin yasal haklarının takipçisi olacağız” dedi.