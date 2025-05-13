Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Labirent Oryantiring düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliği ile Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Oryantiring İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Labirent Oryantiring etkinliği 17 Mayıs cumartesi günü saat 15’de Kadeş Barış Meydanında yapılacak.

Etkinliğe aileler çocukları ile katılacaklar ve kayıtlar e-devlet spor bilgi sistemi üzerinden yapılacak. Katılacakların kayıt videosu ise afişte bulunan kare kodu okutmaları gerekiyor. Etkinliğe katılmak isteyenler 15 Mayıs tarihine kadar başvurması gerekiyor.

Aileler çocukları ile Kadeş Meydanında Labirent Oryantiringi yapacaklar ve bu sporu tanıyacaklar. Etkinlikle sıralama yapılmayacak katılan herkese sertifika verilecek. Katılımcılar birden fazla parkurda yarışmaya katılabilecekler.

Oryantiring İl Temsilcisi Duran Torbacıoğlu branşın gelişini ve ailelerin çocukları ile spor yapmalarına imkan verecek olan bu etkinliğe tüm Çorum halkını davet etti.