Masa Tenisinde Çorumlu sporcular yıldızlarda da üç farklı kategoride kürsüye çıkmayı başardılar.

8-11 Mayıs tarihlerinde Amasya Spor Salonu’nda yapılan Navek Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonasında iki gümüş bir bronz madalya kazandılar.

30 ilden toplam 196 sporcunun mücadele ettiği Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonasında çift erkekler kategorisinde Çorum Arenaspor’dan Ahmet Çelik İstanbul’dan Kuzey Gündoğdu ile birlikte mücadele etti.

Finale yükselen Gündoğdu ve Çelik Görkem Öçal ve Kenan Eren Kahraman çiftine 3-0 yenilerek ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular.

Çift kızlar kategorisinde ise Çorum Belediyespor kulübünden Elizan Başer Balıkesir’den Zeynep Ada Er ile birlikte finalde Kayseri’den Ayten Ceren Kahraman ve Adana’dan Elif Ece Akyürek ile finalde karşılaştı. Çok zorlu bir mücadeleye sahne olan final maçını kaybeden Elizan Başar ve Zeynep Ada Er ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yıldız erkeklerde 26 ilden 96 sporcunun mücadele ettiği tek erkeklerde Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir yarı final maçını kaybederek üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride Kenan Eren Kahraman birinci Görkem Öçal ikinci İstarbul Büyükşehir Belediyespor’dan Kuzey Gündoğdu ise Berat Özdemir ile birlikte üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Çorum Arenaspor kulübü erkek takımı beşinci kızlarda ise onunda oldu. Ahmet Çelik ise tek erkeklerde onuncu oldu.