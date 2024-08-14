AK Parti’nin 23. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Başkanlığı tarafından program düzenlendi.

Parti binasında düzenlenen programa AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve partililer katıldı.

Programda konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, partinin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür ederek, “AK Partimiz henüz 23 yaşında. Doğrular için hep iş başında. 23 yıldır bu memlekete sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında AK Partimiz yaptığı hizmetler hepimizce de malum. Bunları tek tek dile getirmeye gerek yok. Tüm Türkiye tüm dünya bunu çok iyi biliyor. AK Partimizin kuruluşunda bugüne kadar emeği geçen tüm teşkilat mensuplarının tüm üyelerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da Türkiye’nin artık mazlumların umudu bir ülke haline geldiğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın 2001’de bu partiyi kurduğunda çok güzel söz vardı. Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacak demişti. 23 yılın sonunda öyle güzel yerlere getirdi ki ülkemizi muhteşem bir yönetim sergiledi. Sadece Türkiye değil, dünyada ki bütün masum Müslümanların da umudu oldu. Partimizin nice 23 yıllar geçirmesini diliyorum” diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur da nice yıllar temennisinde bulunarak şunları söyledi: “Bu parti ilk kurulduğunda liderimiz Sayın Recep Tayip Erdoğan “bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” demişti. Ancak bazı odaklar eskisi gibi darbe girişiminde bulundu. Bu partiyi kapatma davaları açıldı, bu partiye dayatmalar yapıldı ama hamdolsun milletimizin feraseti teşkilatımızın güçlü desteği Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duruşuyla liderimiz Sayın Recep Tayip Erdoğan bütün bu hainlerin planlarını bozup dolu dizgin devam etti. Bundan sonra ki süreçte de yoluna dolu dizgin devam edecektir. Cumhurbaşkanımız toplantılar da her zaman bize şunu söyler. Teşkilat bizim her şeyimizdir teşkilat olmazsa biz olmayız. Nice 23 yıllara.”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da AK Parti’nin sıradan bir parti olmadığını vurgulayarak, “Liderimiz sıradan bir parti değil. Bundan 23 yıl önce tabelasını milletin astığı, milletin dualarıyla kurulmuş. Tüm mazlumların yönünü döktüğü bir liderin arpasında bizi yürüttüğü AK Parti tüm dünyadaki siyasi hareketler içerisinden fazla üyesi bulunan, en büyük sivil toplum örgütü mesafesine ulaşmış ulvi yüce büyük bir hareket ve 23 yaşındadır. Ecdadımızdan, tarihimizden öğrendiğimiz bir şey de durmak yok aşkla muhabbetle büyük bir coşkuyla ilk heyecanla yürümeye koşmaya devam. Çünkü AK Parti parti geleceğin partisidir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı da AK Parti’nin milletin kendisi olduğunu ve milletin kadim değerlerinin ve umutlarının taşıyıcısı olan bir parti olduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

“Kuruluşundan bu yana, lideri ile gönül dünyaları arasında fikri, zihni ve fiili bir ayrım oluşmasına izin vermeyen AK Sevdalılar, bundan sonra da liderine ve davasına bağlılıklarını sürdürecek ve lideri ile aralarına girmeye çalışan "polit büro" benzeri hiçbir yapıya itibar etmeyecektir.

Zira AK Parti, milletin kendisidir ve tarihimizden bize tevarüs eden milletin kadim değerlerinin ve umutlarının taşıyıcısı olan bir partidir.

Siyasi mücadelesi boyunca içte ve dışta kümelenmiş vesayet odakları ile mücadele ederek varlığını sürdüren AK Parti, ülkemizi vesayet prangalarından ve bürokratik oligarşiden kurtarmış, Büyük Türkiye’nin inşası için dava erleriyle "Türkiye Yüzyılı" yolculuğunu başlatmıştır.

Biz inanıyoruz ki güçlü Türkiye’nin inşası, aziz milletimizin hak, hukuk ve demokrasi mücadelesine sahip çıkmasıyla mümkün olacaktır. İstikbal, liderimizin zihinsel ufkunda yol alacak nesillerin elinde ve AK Parti’mizin vizyonuyla şekillenecektir.

23 yılın tecrübesi ve 23. yaşın dinamizmi ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam eden mücadelemizde, her bir kardeşimizin siyasi ve şahsi itibarı kutsaldır. Kardeşlik hukukumuzun daim olmasını, AK Parti’mizin çağlar aşıp çağlar açmasını temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından 23’üncü yıl pastası kesilerek, ekranda canlı bağlantı ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitapları dinlendi.

Ayrıca, partide geçmiş dönemde Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkanlığı yapan isimlere hizmetlerinden dolayı plaket verildi.