AK Parti Çorum İl Dış İlişkiler Başkanlığı koordinesinde oluşturulan videoda Filistinli çocukların sesine ses olmak için “Filistin’de Artık Çocuklar Ölmesin” çağrısında bulunuldu.

AK Parti Çorum İl Dış İlişkiler Başkanı Esra Nur Kılıçoğlu ve Dış İlişkiler Birimi Üyeleri Merve Kondakcı ile Murat Özcan’ın koordinesinde AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay’ın destekleri ile Çorum’un farklı bölgelerinden video çekilerek çocukların sesine ses olundu.

Siyonist İsrail’in zulmü altında varlığını korumaya çalışan Filistinliler tarafından Filistin bayrağını taşımanın yasak olduğu 1967- 1993 yılları arasında bayrağı simgelemek için bayrağın renklerinden oluşan karpuz dilimlerinin kullanılmasına atıf yapılan videoda Çorumlu çocuklar Filistinli kardeşlerinin sesi olmak için tuttukları karpuz dilimleriyle “Filistin’de çocuklar ölmesin” çağrısında bulunuldu.

AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanı Esra Nur Kılıçoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

“7 Ekim’den beri 15 binin üzerinde çocuğun, masum kadınların ve sivillerin öldürüldüğü bu vahşete sessiz kalınmaması için barışın başkenti Çorum’dan Filistin için barış çağrısında bulunmak istiyoruz. ‘Filistin’de Artık Çocuklar Ölmesin ‘ projesiyle mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.