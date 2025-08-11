AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları, Çorum Barajında hem temizlik yaptı hem de vatandaşlara ikramlarda bulundu.

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Barajında piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek limonata ikram etti ve

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

AK Partili gençler aynı zamanda, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan yangınlar ve yaz mevsimi boyunca piknik alanlarında biriken çöplerin oluşturduğu kirliliğe dikkat çekmek için, “Çöpünü al, doğayı koru” sloganıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Barajın çevresinde bulunan çöpleri toplayan gençler çevre temizliğinin ve doğayı korumanın önemine değindiler.

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, gençlik kolları olarak hem vatandaşlarla gönül köprüleri kurmaya hem de doğa bilincini artıracak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.