AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları Ortaköy’ü gezdi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya AK Parti Kadın Kolları ve İlçe Kadın Kolları başkanları katıldı.

Başkan İsbir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün İlçem de AK Kadınları hep bir arada görmek bizi çok mutlu etti. Ortaköy’e gelen Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel’e, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ ve ilçe kadın kolları başkanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

